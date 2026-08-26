Еще 3 общественных пространства благоустроят в Серпухове в этом году

В городском округе Серпухов в этом году обновят три общественных пространства. О том, какие территории ожидает благоустройство, доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время его рабочей поездки в округ.

До конца года планируют благоустроить сквер на улице Крюкова в Серпухове, сквер «Мирабель» в Протвине и пешеходную зону с двумя скверами в поселке Большевик.

Работы включают озеленение, укладку покрытий, монтаж освещения и системы видеонаблюдения, установку скамеек и урн, а также обустройство детских площадок.

С 2019 года в округе благоустроили Привокзальную площадь, площадь Ленина, парки «Принарский», «Жемчужина» и «Питомник», а также набережную реки Нара и территорию «Таблетка» в Пущине.