Еще 3 образовательных учреждения поставили на кадастр в Подмосковье за неделю

Еще три образовательных учреждения поставили на кадастровый учет в Подмосковье за неделю. Это школа на 550 мест и два детских сада на 350 воспитанников.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, школу площадью 11 тысяч квадратных метров построили в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино. Она рассчитана на 550 учеников. Для них обустроили учебные кабинеты, лаборантские, медблок, два спортзала и другие помещения.

В микрорайоне Ильинский тупик в Красногорске возвели детский сад на 250 воспитанников. Еще одно дошкольное учреждение на 100 мест появилось на улице Борисово в Лобне. В них создали все условия для развития детей.

«Управление Росреестра по Московской области принимает все необходимые меры для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на социально значимые объекты в оперативные сроки», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

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