Еще 3 образовательных учреждения капитально отремонтировали в Домодедове

В лицее № 3 уже полгода учатся 1256 детей в обновленных классах. Капитальный ремонт включал полную замену инженерных систем и создание новых учебных пространств.

В округе создают современную образовательную среду, обновляя действующие школы и строя новые объекты. Здание Домодедовского лицея, построенное в 1982 году, нуждалось в комплексном обновлении. Работы велись на протяжении всего 2024–2025 учебного года, а 1 сентября 2025 года школьники вернулись в преобразившееся пространство.

Помимо замены коммуникаций и систем безопасности, модернизировали материально-техническую базу: появилась новая мебель и техника для кабинетов, а также обновленное оснащение и пополненные библиотечные фонды. По словам директора лицея Надежды Генкиной, у детей теперь есть современный читальный зал, который стал центром притяжения для дополнительных и внеурочных занятий.

Отдельное внимание уделили пищеблоку, оснастив его оборудованием для приготовления питания непосредственно в школе. Это позволило повысить контроль за качеством еды и улучшить организацию процесса.

Начальник управления образования администрации округа Елена Болмазова отметила, что подобные проекты реализуются комплексно. Помимо внутренних помещений и инженерных сетей (водоснабжение, отопление, канализация), обязательно благоустраивается и прилегающая территория. Она добавила, что по такому принципу за последнее время были капитально отремонтированы три учебных заведения округа, где работы включали замену сетей, укрепление фасадов и полное обновление интерьеров.

Такой подход направлен на формирование комфортной и безопасной среды как для учеников, так и для педагогов.