Еще 3 новых машины пополнили коммунальный автопарк Волоколамска

Сразу четыре новые единицы техники появились в Волоколамске. Они будут обеспечивать порядок в сфере ЖКХ округа.

Машины закупили в «Волоколамском ПТП РЖКХ». Сейчас в арсенале предприятия появился илосос на базе КамАЗа для быстрой откачки стоков, промывки и очистки систем водоотведения и канализации.

Также закупили каналопромывочную установку также на базе КамАЗа для очистки сети от засоров любой сложности.

Третье пополнение — универсальный экскаватор-погрузчик для проведения земляных работ, погрузки и разгрузки стройматериалов.

«В ближайшее время мы ожидаем поступления еще четырех единиц техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Обновление автопарка позволит оперативнее решать задачи и повысит комфорт жителей Волоколамского округа», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.