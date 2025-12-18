Еще 3 новых маршрута общественного транспорта запустили в Истре в 2025 году

В Истре подвели итоги работы в сфере пассажирских перевозок. За год в муниципальном округе создали три новых маршрута общественного транспорта. Кроме того, скорректировали расписание движения четырех существующих рейсовых автобусов.

В 2025 году, по итогам конкурсов, началась эксплуатация трех новых маршрутов, утвержденных в 2024 году: № 12к «Агрогородок — Манихино», № 1к «д. Филатово — ст. Холщевики», № 6к «ст. Снегири — ЖК Новоснегиревский».

По просьбам жителей обновили расписание движения на четырех существующих маршрутах: № 39 «ст. Истра — Агрогородок», № 33 «Истра — Лыщево», № 35 «Деньково — Румянцево — Назарово» и № 46 «ст. Истра — Глебово». Эти изменения направлены на повышение удобства и доступности общественного транспорта для жителей муниципального округа Истра.

Сейчас в муниципалитете действует 30 маршрутов, которые обслуживают около 60 водителей. Программа обновления автопарка будет продолжена в 2026 году для удовлетворения спроса на современную технику.