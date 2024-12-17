Еще 3 новых автобуса пополнят автопарк в Чехове в 2024 году

На оперативном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева одной из ключевых тем стала работа общественного транспорта. В городском округе Чехов функционирует 43 автобусных маршрута, которые обслуживаются шестью транспортными компаниями, крупнейшей из которых является «Мострансавто».

В этом году автопарк «Мострансавто» пополнился шестью новыми автобусами марки ЛиАЗ для обслуживания регулярных маршрутов, включая муниципальные, межмуниципальные и межсубъектные направления. Кроме того, два автобуса большого класса ЛиАЗ «Круиз» начали обслуживать маршрут № 1365. До конца года ожидается поступление еще трех новых автобусов.

Для повышения качества транспортного обслуживания и минимизации срывов рейсов с 14 сентября в расписание движения автобусов были внесены изменения. На муниципальных маршрутах сократили количество рейсов, которые дублируются коммерческими перевозчиками.

«Мы постоянно работаем над улучшением автобусного сообщения и развитием транспортной инфраструктуры в Чехове. С начала года в компанию принято 24 водителя, и работа по привлечению кадров активно продолжается. Мы предлагаем достойную заработную плату, оплачиваемый отпуск в 42 дня, сменный график и другие социальные гарантии. Для иногородних сотрудников предусмотрено общежитие или компенсация части аренды жилья», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Желающие работать водителями автобусов могут пройти обучение для получения категории D. По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров компании по телефону: 8-926-119-37-31.