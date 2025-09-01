Еще 3 новые школы открыли в Ленинском округе к 1 сентября

В Ленинском округе в День знаний открыли три школы и два детских сада. Всем первоклассникам в этот день вручили мороженое от губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Новый корпус образовательного комплекса «Старт» имени Ушинского открыли в жилом комплексе «Пригород Лесное». Этот шаг является значительным расширением образовательных возможностей всего Ленинского округа, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Сегодня в Ленинском округе мы открыли три масштабные школы, рассчитанные на 3550 учеников, а также два детских сада почти на 400 мест. Мы не просто открываем новые здания, мы создаем точки притяжения для детей и родителей, оснащенные по последнему слову техники. Дорогие ученики, пусть этот учебный год принесет вам множество новых знаний, вдохновения, достижений и побед. Учитесь, ставьте перед собой цели и верьте в свои силы», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В новом корпусе будут обучаться 400 детей из основного здания и 500 из Мисайловской школы № 1. Особое внимание уделили естественно-научному и физико-математическому направлениям. Здесь запустили курсы по олимпиадной математике, виртуальной реальности и искусственному интеллекту. В здании оборудовали современные лаборатории, библиотеку с медиазоной, спортивные и гимнастические залы, столовую, медицинский кабинет и зоны отдыха. На территории обустроили футбольное поле, беговые дорожки, спортивные и гимнастические площадки. Также создали условия для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

В День знаний открыли школу на 1100 мест в ЖК «Горки парк». В трехэтажном здании обустроили просторные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал площадью более 400 квадратных метров и два спортивных зала.