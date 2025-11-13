Еще 3 новостройки на месте аварийных домов возведут в Пушкино

Новостройки возведут на месте пяти аварийных домов в Пушкино. Они появятся на Московском проспекте — там, где раньше находились ветхие бараки.

Работы на площадке идут полным ходом, сейчас строители занимаются обшивкой дома на Московском проспекте. Раньше там находился барак, от которого теперь ничего не осталось. Работы по комплексному развитию территории в этом месте начались в 2023 году, рассказали в областном Минжилполитики.

«Здесь как раз в большей степени находится большое количество зданий аварийного фонда, которые мы как раз реализовываем и сносим. В настоящий момент мы уже снесли пять жилых домов, это примерно 2,8 тысячи квадратных метров жилья. И на месте снесенных домов мы уже осуществляем строительство новых объектов», — рассказал заместитель генерального директора ГК «Профи-Инвест» Олег Чапурин.

Всего на территории построят пять 25-этажных домов с витражными окнами. Для жителей создадут комфортную инфраструктуру со всем необходимым.

Всего в Пушкино компания «Профи-Инвест» реализует несколько проектов. Это два жилых дома на Московском проспекте и участок в западной части города. Реновацию также проведут в Ивантеевке, где построят около 65 объектов.