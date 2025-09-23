Еще 3 незаконные торговые точки демонтировали в Орехово-Зуевском округе

Демонтаж незаконных нестационарных торговых объектов продолжается в муниципалитета. В сентябре были снесены три киоска по продаже шаурмы в в городе Орехово-Зуево и деревне Давыдово.

Деятельность ликвидированных торговых точек была организована с нарушением действующего законодательства. Проверка выявила антисанитарные условия, нарушение правил личной гигиены, хранение скоропортящихся продовольственных товаров вне холодильников и другие проблемы. Кроме того, за прилавками торговых объектов стояли иностранные работники, что запрещено законом Российской Федерации.

«Киоски с шаурмой по-прежнему пользуются популярностью у некоторых жителей нашего городского округа. Но удобный перекус на ходу не всегда безопасен для здоровья. Такой вывод сделали сотрудники администрации городского округа по итогам мониторинга правомерности размещения киосков по изготовлению продукции общепита», — рассказала заместитель главы Орехово-Зуевского округа Ирина Говорова

Информацию о всех выявленных нарушениях направили для принятия мер в Роспотребнадзор и полицию.