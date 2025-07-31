Еще 3 незаконных торговых объекта снесут в Ленинском округе

В Ленинском округе начали демонтаж сразу трех незаконно установленных НТО. Всего до конца 2025 года снесут 112 объектов.

Ликвидация незаконно установленных нестационарных торговых павильонов проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Ленинском округе вскоре демонтируют еще три.

«Две палатки находились на муниципальной земле, третья — на частной, но также без оформления соответствующих разрешений. О необходимости демонтажа объекта мы предупреждаем владельцев за месяц до планируемой даты сноса, затем повторно — за неделю. К сожалению, многие собственники не исполняют предписания. В этих случаях приходится демонтировать ларьки за счет муниципального контракта», — сказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев.

Незаконные объекты располагались в Видном на проспекте Ленинского комсомола, 48в, Советском проезде, 15, а также на автобусной остановке возле железнодорожной станции «Расторгуево». Владелец первой точки вывез павильон самостоятельно. Во всех трех случаях после демонтажа прилегающую территорию приведут в порядок.

С начала 2025 года ликвидировали уже 70 торговых объектов, установленных с нарушением законодательства. Часть из них сносят в приоритетном порядке, если под НТО пролегает теплотрасса. До конца года снесут более 40 таких точек.