Еще 3 незаконных нестационарных торговых объекта демонтировали в Истре

В муниципальном округе Истра сносят незаконные нестационарные торговые объекты. Мероприятия по приведению улично-дорожной сети в порядок продолжат.

С начала года в Истре уже демонтировали 26 нестационарных торговых объектов, которые либо работали без разрешительных документов, либо нарушали условия договора. Только за прошедшую неделю в округе ликвидировали три нестационарных торговых объекта, размещенных с нарушением законодательства.

Эти мероприятия проводятся в рамках региональной программы трансформации нестационарной торговли. Сотрудники отдела потребительского рынка администрации муниципального образования регулярно проводят мониторинг территории для выявления незаконно установленных объектов.

Демонтажные работы выполняются по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в строгом соответствии с утвержденным графиком и действующими нормативными требованиями.