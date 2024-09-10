Еще 3 незаконные торговые точки ликвидировали в Истре

Во время проверки в городском округе Истра специалисты администрации обнаружили три точки несанкционированной торговли. Всех их ликвидировали.

Сотрудники отдела потребительского рынка в Истре выявляют и ликвидируют точки нелегальной торговли. При обходе территории обнаружили сразу три таких магазина: в селе Павловская Слобода в переулке Свободы, дом № 2, и на улице Ленина, владение 1А, строение 7, а также в городе Дедовск на Гвардейской улице, дом № 9А.

Специалисты администрации совместно с сотрудниками полиции ликвидировали ларьки по этим адресам.

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