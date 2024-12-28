Еще 3 нарушения природоохранного законодательства пресекли в Подмосковье

Инспекторы эконадзора Московской области пресекли три нарушения природоохранного законодательства. Инциденты произошли в Красногорске, Ленинском и Раменском округах.

В Красногорске представители Минэкологии выявили незаконный сброс неочищенных сточных вод, а в Ленинском округе — несанкционированное сжигание отходов.

Вблизи села Кузнецово Раменского округа инспекторы добились снижения неприятного запаха от предприятия, занимающегося утилизацией отходов птицефабрики ООО «МСА-15». Теперь все отходы хранятся в специально оборудованном ангаре.

Напомним, Минэкологии регулярно проводит профилактические рейды и выявляет нарушения законодательства. Так, по статье 6.26 в 2024 году вынесли 1,7 тысячи постановления на сумму свыше 104 миллионов рублей.