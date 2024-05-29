Еще 3 народные тропы благоустроят в Ленинском округе к 1 июня

Пешеходные дорожки благоустроят в поселке Развилка: у дома № 44 на пути к автобусной остановке «Храм» и у дома № 40 на пути к школе. Кроме того, заасфальтированный тротуар появится в Видном — от домов № 68 и № 78 на проспекте Ленинского Комсомола до дома № 30 на Советской улице. Эта тропинка позволит комфортно добираться до школы № 5.

«Несколько дней назад мы приступили к реализации региональной программы „Пешком“ на территории нашего округа. Главной задачей программы является благоустройство тропинок и дорожек, которые ранее проложили сами жителями. Это позволит сделать пешеходные маршруты более комфортабельными и сократить расстояние до остановок общественного транспорта и социально значимых объектов», — рассказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Завершить работы планируется в начале июня.

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