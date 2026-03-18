Еще 3 надземных перехода через ж/д пути построят в Подмосковье в этом году
В Подмосковье продолжается системная работа по повышению безопасности на железной дороге. Регион активно развивает сеть пригородного сообщения, поэтому особенно важным остается пристальное внимание к защите жизни и здоровья людей.
В Московской области активно возводят современные пешеходные переходы через железнодорожные пути. Они оснащены лифтами, пандусами и ярким освещением, а также имеют широкие проходы.
«С 2022 года построено уже девять таких современных переходов. В 2026 году ведется строительство еще трех объектов. В Королеве на станции Подлипки-Дачные — открытие запланировано на декабрь этого года. Два перехода в Одинцово — тоже планируется сдать в декабре. Кроме того, завершено проектирование еще одного перехода в Раменском, на станции Удельная», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Перед началом строительства специалисты тщательно анализируют статистику травматизма, учитывают интенсивность движения поездов и пассажиропоток.
Параллельно ведется системная работа по ликвидации стихийных троп. Так, в частности, ведется взаимодействие с цифровыми сервисами — сегодня, когда человек строит пеший маршрут через „Яндекс Карты“, система показывает только безопасный проход через железнодорожные пути. В целом в 2026 году запланировано ликвидировать порядка 500 „опасных троп“, установить 150 камер, ограждения.
Игорь Брынцалов
Помимо инфраструктурных и цифровых решений, важным инструментом остается наказание для нарушителей.
«В 2023 году на федеральном уровне был принят закон, разработанный Мособлдумой, который увеличил штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте», — добавил Игорь Брынцалов.
Пересекать железнодорожные пути разрешено только в специально оборудованных местах. Там, где нет подземных или надземных сооружений, нужно пользоваться настилами, ориентируясь на указатели.
Размер штрафа для нарушителей составляет 1500 рублей, если в радиусе километра есть переход.