Еще 3 надземных перехода через ж/д пути построят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье продолжается системная работа по повышению безопасности на железной дороге. Регион активно развивает сеть пригородного сообщения, поэтому особенно важным остается пристальное внимание к защите жизни и здоровья людей.

В Московской области активно возводят современные пешеходные переходы через железнодорожные пути. Они оснащены лифтами, пандусами и ярким освещением, а также имеют широкие проходы.

«С 2022 года построено уже девять таких современных переходов. В 2026 году ведется строительство еще трех объектов. В Королеве на станции Подлипки-Дачные — открытие запланировано на декабрь этого года. Два перехода в Одинцово — тоже планируется сдать в декабре. Кроме того, завершено проектирование еще одного перехода в Раменском, на станции Удельная», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Перед началом строительства специалисты тщательно анализируют статистику травматизма, учитывают интенсивность движения поездов и пассажиропоток.