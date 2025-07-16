Еще 3 молодые семьи получили выплаты на жилье в Серпухове

Глава городского округа Алексей Шимко провел очередное оперативное совещание с руководителями профильных управлений. Основными темами обсуждения стали реализация государственной программы «Жилище» и подготовка к отопительному периоду.

В Серпухове в текущем году три молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение квартиры. Размер выплаты для семей, не имеющих детей, составляет не менее 30% расчетной стоимости жилья, для семей с детьми и неполных семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более ребенка — не менее 35%.

Заявления об участии в программе на следующий финансовый год подаются в органы местного самоуправления не позднее 15 апреля текущего года.

На совещании утвердили план подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунальной и социальной сферы к осенне-зимнему периоду. Для оперативного решения вопросов создан штаб.

Подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону на территории округа осуществляют 31 управляющая компания, управления ТСЖ, ЖСК, ТСН. По 136 домам подготовка проводится под непосредственным управлением собственников или по заключенному договору обслуживания.

Алексей Шимко напомнил, что очередная выездная встреча администрации с жителями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства состоится в школе № 18 в субботу, 19 июля, в 10:00.