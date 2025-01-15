Еще три молодые семьи из Ступина получили сертификаты на покупку жилья

Обладателями сертификатов государственной программы «Жилище» стали три молодые семьи из Ступина. Документ позволит им переехать в собственный дом или квартиру, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Одной из обладательниц сертификата стала семья Панковых.

«Мы очень рады, что есть такая программа, которая позволяет семьям улучшать свои жилищные условия. Хотели бы, чтобы как можно больше семей ею воспользовались», — поделилась своими эмоциями мама Эльвира.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям. Возраст супругов не должен превышать 35 лет, а их доходы должны позволить оплатить 65% стоимости жилья или получить кредит на эту сумму.

В 2025 году жилищные условия благодаря программе улучшат 246 молодых семей из Подмосковья.