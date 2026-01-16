Еще 3 молодые семьи из Коломны получили сертификаты на покупку жилья
Мечта о собственном просторном жилье скоро станет реальностью сразу для нескольких семей, зарегистрированных в округе. В рамках госпрограммы «Жилище», которая реализуется в регионе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, молодые семьи получили долгожданные сертификаты на покупку квартиры или дома.
С радостным событием обладателей заветного документа поздравил первый заместитель главы городского округа Денис Лубяной.
«Конечно же, замечательно, когда есть полная семья, есть мама, папа, детишки. И чем больше, тем лучше. Но еще немаловажный вопрос — это жилищный. Потому что всем надо где-то жить, вести быт. Вот эти сертификаты, с помощью которых вы можете приобрести квартиры, сертификаты, которые обеспечивают финансированием ваши семьи, позволят вам улучшить вашу жизнь, улучшить качество семьи, и чтобы невзгод было у вас поменьше», — обратился к будущим новоселам Денис Лубяной.
С момента запуска госпрограммы в 2009 году в Коломне было выдано 89 свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. В текущем году участниками программы стали еще три молодые семьи с маленькими детьми.
«Спасибо, что вручили нам сертификат, мы этого долго ждали, шли к этому почти три года, собирали кучу документов, и долгожданный сертификат получили наконец-то», — рассказали Дмитрий и Алена Борисенко.
Размер выплаты составляет 35% от расчетной стоимости жилья. Принять участие в программе могут супруги, возраст которых не превышает 35 лет.
Как объяснила начальник отдела по учету и предоставлению жилья управления имущества и земельных отношений администрации округа Татьяна Кафтанатий, финансирование выделяется из федерального, областного и местного бюджетов. Также привлекаются собственные средства молодых семей.
Чтобы у семей было достаточно времени на выбор жилья, сертификаты стараются выдавать уже в январе. Ведь принять решение о приобретении квартиры или дома они должны до сентября текущего года.