Еще 3 молодые семьи из Коломны получили сертификаты на покупку жилья

Мечта о собственном просторном жилье скоро станет реальностью сразу для нескольких семей, зарегистрированных в округе. В рамках госпрограммы «Жилище», которая реализуется в регионе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, молодые семьи получили долгожданные сертификаты на покупку квартиры или дома.

С радостным событием обладателей заветного документа поздравил первый заместитель главы городского округа Денис Лубяной.

«Конечно же, замечательно, когда есть полная семья, есть мама, папа, детишки. И чем больше, тем лучше. Но еще немаловажный вопрос — это жилищный. Потому что всем надо где-то жить, вести быт. Вот эти сертификаты, с помощью которых вы можете приобрести квартиры, сертификаты, которые обеспечивают финансированием ваши семьи, позволят вам улучшить вашу жизнь, улучшить качество семьи, и чтобы невзгод было у вас поменьше», — обратился к будущим новоселам Денис Лубяной.

С момента запуска госпрограммы в 2009 году в Коломне было выдано 89 свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. В текущем году участниками программы стали еще три молодые семьи с маленькими детьми.