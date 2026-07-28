Еще 3 многоквартирных дома построят в ЖК «Кашинцево» в Лосино-Петровском

Главгосстройнадзор Московской области сообщил о завершающей стадии строительства жилого комплекса «Кашинцево» в городском округе Лосино-Петровский. Готовность объекта оценивают в 93%.

Проект представляет собой три корпуса от 12 до 14 этажей, которые возводят в экологически благоприятной локации — рядом с лесным массивом, выездами на Щелковское шоссе и прямым доступом к Клязьме и карьерам.

На прилегающей территории работают детские сады и школы, учреждения культуры и здравоохранения, торговые точки и банковские отделения.

В новостройках спроектировали 430 жилых помещений, рассчитанных на проживание более 730 человек. Для автомобилистов предусмотрели подземные парковочные пространства на 76 мест.

Строительство проводят в два этапа: на первом возводят дома № 10 и № 11, на втором — корпус № 12.

В настоящее время строительные бригады (68 человек и четыре единицы спецтехники) прокладывают наружные инженерные коммуникации и выполняют финишные отделочные работы.

Завершение всех строительно-монтажных мероприятий наметили на третий квартал текущего года.