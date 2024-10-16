Еще 3 крупных предприятия открылись в Дмитровском округе в этом году

В этом году на территории Дмитровского городского округа было успешно запущено несколько значимых производственных объектов. Это стало важным шагом в развитии промышленного потенциала региона.

Среди открывшихся предприятий — завод по производству готовых блюд «1-й Кулинарный», основанный компанией «Сектор», а также реконструированные животноводческие фермы компанией «МосАгроФуд-Д». Кроме того, «ГросШеф» ввело в эксплуатацию завод по производству кормов для домашних животных.

В ближайших планах ввод в эксплуатацию крупных инвестиционных объектов, таких как завод по производству сыров от «Озерецкого сыродельного комбината» и складской комплекс для хранения непродовольственных товаров от «СМ Девелопмент».

На территории округа продолжается реализация множества инвестиционных проектов, направленных на создание новых промышленных объектов. Среди них: терминально-логистический центр «Белый Раст», индустриальный парк «Дмитровский», а также заводы на территории агропарка «Сырная долина» от «Звезда Подмосковья» и «Продмол».

Также планируется строительство заводов по производству бутилированной питьевой воды от компании «ЛИДЕР-5» и картофельных чипсов от «Русскарта».

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2024 году по Дмитровскому городскому округу составит более 25 миллиардов рублей. В настоящее время в стадии реализации находятся 44 инвестиционных проекта общей стоимостью более 95 миллиардов рублей.

Глава Илья Поночевный отметил, что Дмитровский округ уверенно сохраняет высокий уровень привлечения инвестиций. Новые предприятия — это рабочие места для жителей и налоги в округ, на которые возводятся детские сады и школы, ремонтируются дороги и обустраиваются дворы и парки.

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