Еще 3 корпуса построят в ЖК «Клевер» в Хотькове

В Хотькове продолжается создание нового жилого комплекса «Клевер». Застройщик «ТехноСтройОлимп» возводит четыре современных дома и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Первый корпус уже принял новоселов весной, а сейчас основные усилия сосредоточены на строительстве третьего.

В Министерстве жилищной политики Московской области отметили, что на объекте уже завершили самые важные этапы: рабочие покрыли штукатуркой стены, залили полы в общих холлах, смонтировали системы отопления и электрики.

Снаружи дом уже полностью отделан, подключен к городским коммуникациям, а вокруг него закончено благоустройство.

Жилые корпуса высотой семь и девять этажей предлагают будущим жильцам разные варианты — от уютных студий до просторных трехкомнатных квартир. Каждую из них украсит застекленная лоджия.

В подъездах предусмотрены лапомойки для питомцев, системы видеонаблюдения, а входы спроектированы без ступеней, что делает среду доступной для всех жителей и гостей.

На первых этажах позже появятся магазины.

Внутри квартала создают полноценную инфраструктуру для комфортной жизни: четыре площадки для спорта и отдыха, парковки.

Особой гордостью проекта стала стометровая роспись от местных мастеров, вдохновленная историей усадьбы Абрамцево. Стена уже стала новой достопримечательностью города.