Еще 3 корпуса построят в ЖК «Героев» в Балашихе

В Балашихе продолжается возведение жилого комплекса «Героев». В Министерстве жилищной политики Московской области отметили, что проект реализует девелоперская компания «Главстрой Регионы».

В корпусах 411, 412 и 413, которые сейчас находятся на стадии активного строительства, прокладывают инженерные коммуникации.

Кроме того, ведутся работы по монтажу наружного освещения и устройству монолитных конструкций. В корпусе 409 осуществляют чистовую отделку внутренних помещений.

Возле трех зданий проходят работы по озеленению, во дворах устанавливают фонари и малые архитектурные формы.

В жилом комплексе «Героев», который находится рядом с Ольгинским лесопарком, открыты два детских сада и современная школа.

В прошлом году году проект стал победителем в категории «Лучший жилой комплекс Московской области» конкурса «ТОП ЖК».