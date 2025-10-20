Еще 3 корпуса построили в ЖК «Тетрис» в Красногорске

В Красногорске полным ходом идет реализация масштабного проекта группы компаний «Садовое кольцо» — возведение жилого комплекса «Тетрис». Активные строительные и отделочные работы сконцентрированы в шестой и седьмой башнях.

В зданиях монтируют инженерные системы, оконные блоки и фасадные кронштейны. Параллельно рабочие занимаются утеплением и отделкой мест общего пользования, а также укладывают кровлю.

В восьмой секции полностью завершили предчистовые отделочные работы во всех квартирах. Будущие владельцы смогут сразу приступить к дизайну помещений.

В квартирах установили розетки и выключатели, подвели трубы для сантехники и смонтировали радиаторы, возвели межкомнатные перегородки, оштукатурили все поверхности, залили стяжку пола, побелили потолки, а также установили современные стеклопакеты с откосами и подоконниками.

Одновременно с возведением корпусов проходят активные работы по благоустройству прилегающей территории. Сейчас специалисты прокладывают пешеходные дорожки и обустраивают парковки.

Архитектурная концепция ЖК «Тетрис» направлена на создание комфортной и безопасной среды, предлагая жителям просторный двор без машин, где смогут комфортно проводить время дети, взрослые и пожилые люди.

Там обустроят спортивные площадки, велосипедные дорожки, зоны для прогулок и игр. Все корпуса комплекса объединили общим стилобатом, под которым находится паркинг, рассчитанный на 571 автомобиль.

Жилой комплекс возводят на Почтовой улице в нескольких минутах ходьбы от платформы МЦД Павшино.

На территории уже работают школа и детский сад.

Планируется, что вторая очередь жилого комплекса, включающая новые корпуса, будет сдана в эксплуатацию во втором квартале 2026 года.