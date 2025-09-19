Еще 3 компании получили IT-гранты в Подмосковье

Еще три подмосковные компании получили IT-гранты на развитие. Финансовую поддержку предоставили предприятиям «МерлионТех», «АйТи Инновация» и «Телесофт».

Как рассказали в региональном Мингосуправления, на грант могут претендовать компании, зарегистрированные в Подмосковье. Не менее 30% их выручки должно поступать от IT-деятельности по определенным кодам ОКВЭД. Компания должна трудоустроить как минимум пять новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей в месяц. Эти специалисты не должны были работать в Московской области последние двенадцать месяцев

«Грантовая поддержка IT-компаний Подмосковья направлена на укрепление кадрового потенциала региона. Мы инвестируем в проекты, которые способствуют цифровой трансформации и обеспечивают лидерские позиции области в сфере инноваций», — подчеркнул первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Узнать больше об условиях получения грантов можно по ссылке.