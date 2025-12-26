Еще 3 километра ограждений возле ж/д путей установили в Подмосковье с января
Совместные усилия Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, «РЖД» и местных администраций позволили сократить общее число происшествий на железной дороге на 4% за год. Однако инциденты все еще регистрируют достаточно часто.
С начала года в регионе зафиксировали 186 смертельных случаев. Главной причиной стало пересечение путей в неположенных местах.
Для безопасности пассажиров в уходящем году возвели три километра новых ограждений, в частности полтора километра капитальных железобетонных. Это помогло закрыть свыше 470 несанкционированных проходов, что привело к снижению смертности на опасных участках на 12%.
Особое внимание в Московской области уделяют борьбе с зацеперами. Для оперативного сообщения о нарушителях в регионе внедрили специальный чат-бот. Кроме того, инфраструктуру оснастили около 70 камерами с функцией распознавания лиц для фиксации нарушений при переходе рельсов.
В регионе закупили 38 новых электропоездов, десять из которых уже курсируют на Ярославском направлении, а остальные обслуживают четвертую линию Московских центральных диаметров. До конца года ожидается поставка еще трех составов.
Для безопасности пешеходов в шести округах Подмосковья установили семь ограждений типа «змейка». Также в некоторых городах, включая Одинцово, Коломну и Балашиху, появились примерно 30 сферических зеркал для улучшения обзора.
Профилактическая работа продолжается при помощи рейдов, открытых уроков в школах и установки информационных стендов.
Жителей и гостей региона призывают быть предельно внимательными, переходить пути только в разрешенных местах, а также снимать наушники возле железной дороги и не отвлекаться на гаджеты.