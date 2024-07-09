Еще 3 километра электросетей обновили в Одинцовском округе

Сразу в трех населенных пунктах Одинцовского округа специалисты заменили 3,1 километра алюминиевого провода. Вместо него они проложили современный самонесущий изолированный провод.

Энергетики заменили около 900 метров алюминиевого провода на участке сети 0,4 киловольта в селе Введенское. Также около садового некоммерческого товарищества «Техмаш» на участке сети воздушной линии шесть киловольт — один километр линий. Еще воздушные линии обновили в районе деревни Андреевское.

Такие меры повысили надежность электроснабжения почти для тысячи жителей, а также для социальных объектов в Одинцовском округе.

Подобный комплекс технических мероприятий обеспечит бесперебойную работу линий и качественное электроснабжение потребителей округа. Особенно в осенне-зимний период.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и министр энергетики России Николай Шульгинов определили вектор модернизации системы.

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