Еще 3 госуслуги по земле упростили в Подмосковье

Фото: Unsplash

Еще три земельные госуслуги упростили на региональном портале в Подмосковье. На них добавили сервис, который будет автоматически проверять корректность введенных данных и наличие на участках обременения правами третьих лиц.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, сервис будет работать при получении услуг «Установление сервитута на земельные участки», «Выдача разрешения на использование земельного участка» и «Согласование границ земельных участков».

По словам главы ведомства Надежды Куртяник, госуслуги по недвижимости регулярно оптимизируют в Подмосковье. Их делают более удобными для жителей.

«Так, действует экспертная система, которая перед вводом данных предлагает ответить на несколько вопросов об участке и помогает выбрать подходящую услугу. Кроме того, внедряются подсказки, сервисы предпроверки и автозаполнения, что облегчает процесс заполнения заявки и оформления услуги», — отметила она.

Система будет не только проверять корректность введенных данных и выявлять обременения, но и помогать пользователю выбрать подходящую услугу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Все закончится утилизацией нацистов». Что происходит в Курской области

«Символизм очевиден». В ДНР начались интенсивные бои за Торецк

Безликий святоша или локомотив для Харрис? Станет ли Тим Уолз вице-президентом США

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте