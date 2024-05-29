Еще 3 фасада жилых домов капитально отремонтировали в Химках

Завершился капитальный ремонт фасадов трех домов в микрорайоне Сходня в Химках. Специалисты обновили внешний облик пятиэтажек № 26, № 28 и № 30 на улице Чапаева.

Рабочие загерметизировали стыки стеновых панелей, ликвидировали выбоины, оштукатурили фасады, соорудили систему отлива из листовой стали и завершили отделку балконов. После окончания работ весь строительный мусор и пыль с дворовых территорий убрали, а также провели антисептическую обработку.

«Вместе с жителями Сходни, ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями мы контролировали ход ремонтных работ. Для нас всех было важным условием, чтобы работы выполнили в установленные сроки», — рассказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Напомним, что капитальный ремонт жилых домов в Сходне — это часть региональной программы. Всего по ней отремонтировали свыше 17 тысяч зданий, что в результате улучшило условия жизни 3,5 миллиона человек.

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