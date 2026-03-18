Еще 3 дворовых территории благоустроят в Наро-Фоминске в 2026 году

В Наро-Фоминске этим летом планируют комплексно благоустроить несколько дворовых территорий. Работы проведут на улицах Ленина, Полубоярова и Латышской.

Новое асфальтовое покрытие, освещение и малые архитектурные формы появятся у домов № 3, 27, 27А, 29, 33, 33А на улице Ленина, у домов № 1 и 3 на улице Полубоярова, а также у дома № 20 на улице Латышской.

Особое внимание уделят комплексному подходу. Там, где возможно, работы синхронизируют с капитальным ремонтом жилых домов. Во дворе дома № 33 по улице Ленина ранее уже прошли встречи представителей администрации с жителями. На них обсуждали не только благоустройство территории, но и ремонт кровли, отсыпку парковочных мест и спил аварийных деревьев.

В администрации призвали жителей проявлять активность: в ходе работ можно контролировать процесс и вносить предложения через территориальное управление и профильные отделы. Точные сроки начала работ и название подрядчика станут известны после завершения конкурсных процедур и наступления благоприятной погоды.