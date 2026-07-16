Еще 3 дороги отремонтировали в Волоколамском округе

Дорожные бригады завершили ремонт участков в деревнях Гряды, Нелидово и Жданово. Качество выполненных работ проверили глава округа Наталья Козлова и ее первый заместитель Сергей Шорников.

В деревне Гряды обновили Рижский переулок длиной 300 метров (площадь покрытия — 1290 квадратных метров). Сначала рабочие уложили и укатали слой щебня, затем сделали покрытие из асфальтовой крошки. Дорога ведет к земельным участкам местных жителей.

В деревне Нелидово отремонтировали Малый крестьянский проезд протяженностью 955 метров (площадь — 3370 квадратных метров). Теперь жителям стало удобнее и безопаснее добираться до своих участков.

В деревне Жданово привели в порядок улицу Новую длиной 435 метров (площадь — 1751 квадратный метр). На всех объектах сначала укладывали щебеночное основание, затем асфальтовую крошку.