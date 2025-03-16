Еще 3 дома капитально отремонтировали в Домодедове

В Домодедове завершился капитальный ремонт в трех многоквартирных домах по региональной программе. Рабочие привели в порядок объекты за два месяца.

В доме № 59 на Рабочей улице заменили кровлю на плоскую, утеплили фасад минеральной ватой, оштукатурили объект согласно колористическому паспорту.

В доме № 106 на Каширском шоссе также заменили кровлю, обновили утеплитель и стропильную систему, покрыли вентиляционные каналы. До этого крыша была в аварийном состоянии. Прежний утеплитель уложили 20 лет назад, и он уже не справлялся со своей функцией.

Еще одну крышу капитально отремонтировали в деревне Гальчино на бульваре 60-летия СССР.

«Этой кровле давно требовался капитальный ремонт, были многочисленные протечки, и жители жаловались. Управляющая компания „Заря-Жилсервис“ обратилась к Фонду капитального ремонта и к администрации, чтобы в этом доме произвели капитальный ремонт кровли. Теперь она прослужит жителям очень долго», — сказал Алексей Шкурко, представитель подрядной организации.

Капитальный ремонт занял около двух месяцев. Все это время управляющая компания «Заря-Жилсервис» контролировала сроки и качество работ.