Еще 3 детских сада и школу отремонтируют в Серпухове в 2025 году

В Серпухове продолжается ремонт еще трех детских садов и школы-интерната в селе Липицы. Всего в 2025 году приведут в порядок 17 образовательных учреждений.

В детском саду «Капелька» подразделения школы № 12 обновят фасад, отремонтируют кровлю, заменят эвакуационные лестницы и приведут в порядок крыльцо с пандусом для маломобильных граждан. Часть воспитанников отправились на летние каникулы, а еще 105 распределены по другим корпусам. Работы планируют завершить до осени.

В детском саду в поселке Оболенск подрядчик в мае начал ремонт входной группы в пищеблок. На сегодня осталось завершить работы по облицовке цоколя здания плиткой.

В детском саду «Незабудка» образовательного комплекса «Пущино» начали ремонтировать кровлю. Скатная крыша приводила к проблемам с системой водоотведения и появлению протечек. На обновление средства выделены из муниципального бюджета. В настоящее время идет демонтаж.

В интернате в селе Липицы проходит капитальный ремонт, который планируют завершить в 2026 году. Раньше в учреждении учились дети сотрудников совхозов. Смены у родителей были продолжительными, поэтому интернат был рассчитан на проживание ребят с понедельника по пятницу. С 1980-х годов здание использовалось для внеурочной деятельности. После капитального ремонта продолжит работать музыкальная школа, а кабинеты переоборудуют в музей, библиотеку, читальный зал и место для проведения занятий.

«В текущем году мы обновим 17 образовательных учреждений. Проверка качества строительных работ на каждом этапе контролируется муниципалитетом и специалистами технического надзора», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.