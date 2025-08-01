Еще 3 детские площадки модернизируют в Жуковском

В Жуковском модернизируют три детские площадки в рамках губернаторской программы. Рабочие заменят основания, уложат новое резиновое покрытие, установят игровые комплексы, лавочки и урны.

В этом году приведут в порядок детские площадки на улицах Дзержинского, 2/1, Мичурина, 10а, а также Мясищева, 24. Общая площадь благоустройства — тысяча квадратных метров. Самые большие комплексы установлены на улицах Дзержинского и Мясищева — по 450 квадратов, а на Мичурина — 100 квадратных метров.

Внимание уделят оформлению тематических зон. Площадка на улице Дзержинского получит дизайн «Водный мир», а на Мясищева — «Большое приключение». Это позволит создать уникальную среду для детского воображения.

Модернизация направлена на повышение комфорта и безопасности. После обновления юные жители Жуковского смогут играть на площадках, соответствующих современным стандартам качества.