Еще 3 больницы Подмосковья получили новое диагностическое оборудование

Медицинские учреждения Московской области получили очередную партию современного диагностического оборудования. В Егорьевской больнице начал работать новый ангиограф, а в Домодедовской — аппарат для проведения магнитно-резонансной томографии.

Кроме того, в Красногорске ввели в эксплуатацию современный флюорограф.

«Для качественной диагностики и эффективного лечения важно оснащать медицинские учреждения современным тяжелым оборудованием. Новые МРТ и флюорограф позволят повысить доступность диагностических исследований, что особенно важно для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. А благодаря ангиографу врачи смогут увеличить количество высокотехнологичных операций пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, на приобретение устройств по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева направили свыше 280 миллионов рублей.

«Благодаря введению в эксплуатацию нового аппарата МРТ наши пациенты смогут проходить современную точнейшую диагностику рядом с домом. В смену планируется проводить 17 исследований. Ранее в нашу больницу поступили передвижной рентген-аппарат — он уже введен в работу, а также ангиограф — ведем подготовку к его вводу в эксплуатацию», — рассказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Устройства для проведения магнитно-резонансной томографии и ангиограф сейчас действуют в тестовом режиме.

Чтобы пройти исследование, необходимо получить направление у лечащего врача. Диагностика бесплатная по полису ОМС.