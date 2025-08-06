Еще 3 боеприпаса времен ВОВ обезвредили в Рузе

Боеприпасы ликвидировали специалисты группы проведения взрывотехнических работ«Мособлпожспас». По словам заместителя начальника части Владимира Старостина, об опасных предметах в службу сообщили участники поискового отряда «Эхо войны». Снаряды обнаружили неподалеку от СНТ «Рузский Дали».

«Прибыв на место вызова, специалисты идентифицировали боеприпасы как две ручные гранаты РГД-33 и один 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Взрывотехники поместили боеприпасы в специальный контейнер, после чего отвезли их на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности», — добавил он.