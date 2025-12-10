Еще 3 блочно-модульные котельные построили в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде продолжается масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры, в рамках которой меняют теплоцентрали, строят новые очистные сооружения и возводят современные блочно-модульные котельные. В этом году ввели в эксплуатацию еще три объекта.

Депутат Московской областной Думы Олег Гаджиев, муниципальный депутат Сергей Карнаухов, представители администрации и «Газпромтеплоэнерго» проверили работу котельной в Хотькове.

«В этом году порядка 500 таких объектов реконструировано и построено на территории Московской области, более 300 километров сетей. Что касается Сергиево-Посадского округа, это три запущенных блочно-модульных котельных. Сейчас в стадии проектирования на следующий год — 14 новых котельных», — отметил Олег Гаджиев, депутат Московской областной думы.

Котельная в поселке Теплоизолит имеет мощность около 5,5 гигакалорий. Она снабжает теплом шесть многоквартирных домов и детский сад. Работа организована по принципу каскада: один котел находится в резерве и подключается при необходимости.

Котельная работает автономно. Дежурные контролируют показали в диспетчерской. Ремонтная бригада выезжает на место, если необходимо скорректировать показатели или устранить внештатную ситуацию.

Гарантийный срок работы котельной — 25 лет, который можно увеличить при надлежащем и своевременном техническом обслуживании.