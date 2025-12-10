Еще 3 аварийных жилых дома снесут в Дмитрове

Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Три аварийных жилых дома снесут в Дмитрове на улицах 1-й Заречной, 2-й Заречной и Кольцевой. Территорию освободят от строений и мусора до конца месяца.

Как рассказали в Мособлархитектуре, снесут дом № 25 на улице 1-я Заречная, дом № 1 на улице 2-я Заречная и дом № 22 на улице Кольцевая. Их построили в 50-х годах прошлого века. Общая площадь домов составила около 385 квадратных метров.

Здания сильно износились и были признаны аварийными. В них расселили девять квартир.

«В настоящий момент проводится демонтаж аварийных строений и расчистка земельных участков от строительного мусора. Работы планируется завершить до конца текущего года», — рассказали в ведомстве.

Всего в Дмитрове выявили 684 аварийных и ветхих дома. Из них 381 уже снесли или привели в порядок.