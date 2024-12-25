Еще 3 аварийных дома снесли в Красногорске

В Московской области продолжается работа по выявлению и ликвидации аварийных домов. В ее рамках в Красногорске снесли еще три ветхих объекта. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

Аварийные дома выявили на улице Опалиха вдоль железнодорожных путей. Постройки № 14, 16 и 18 возвели в конце 1950-х годов. Здания признали непригодными для дальнейшей эксплуатации.

«В рамках государственной программы Московской области „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ были проведены необходимые мероприятия по расселению жилых помещений. Общее количество квартир составило — 14», — прокомментировал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего в Красногорске выявили 307 объектов незавершенного строительства. На данный момент 185 из них снесли и привели в соответствие. Работы в данном направлении продолжаются.