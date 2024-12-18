Еще 3 аварийных дома снесли на Молодежной улице в Ногинске

Три аварийных дома на Молодежной улице снесли в Ногинске. Территорию расчистили от строительного мусора. В будущем администрация округа примет решение по использованию участка.

Как рассказали в Мособлархитектуре, двухэтажные дома построили в период с 1949 по 1952 год. Площадь жилых объектов составляла от 390 до 630 квадратных метров. Постройки признали аварийными из-за непригодности к дальнейшему использованию. Там расселили 32 квартиры.

«Общее количество квартир составило — 32. Затем аварийные постройки были включены в перечень объектов для ликвидации и демонтированы осенью текущего года», — рассказалглава ведомства Владислав Гордиенко.

Всего в Богородском округе выявили 271 заброшенных зданий. Из них 163 уже достроили или восстановили.