Еще 3 агротехнологических класса откроют в школах Подмосковья в этом году

В Подмосковье продолжают развивать систему профильного образования школьников в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». В этом году в регионе планируют открыть еше три агротехнологических класса.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, два агротехнологических класса создадут в школе имени Героя России Н. Д. Куимова в Подольске при поддержке компании «Логика молока». Еще один откроется в Зараске на базе Лицея № 5 при участии ООО «Луховицкие овощи».

«Современный агропромышленный комплекс — высокотехнологичная отрасль, где активно применяются цифровые решения, биотехнологии и инженерные разработки. Такая работа помогает прививать интерес к сельскому хозяйству уже на школьном этапе и способствует формированию кадрового потенциала отрасли», — рассказал глава министерства Виталий Мосин.

В прошлом году в Подмосковье уже открыли шесть агротехнологических классов. В них уже обучаются более 100 человек.

Два класса работают в Дединовской школе-интернате среднего общего образования в Луховицах, еще два — в школе «Планета детства» в Клину, по одному — в Емельяновской школе в Коломне и в школе имени Н. Д. Куимова в Подольске.

Партнерами выступают сельхозпроизводители региона, профильные вузы и колледжи.