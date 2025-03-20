Еще 296 систем контроля загазованности установят в Истре в 2025 году

В Павловской Слободе муниципального округа Истра уже разместили 15 таких устройств. Систему автоматического контроля загазованности устанавливают в коммунальных, бытовых и промышленных помещениях.

Она оповещает об опасных концентрациях газа и управляет запорным клапаном газоснабжения. Установку подобных систем проводят за счет средств бюджета муниципального округа Истра. Администрация уже заключила с подрядной организацией контракт на проведение работ.

Для того, чтобы в квартире появился газоанализатор, необходимо позвонить по номеру +7 (495) 255-20-38 и согласовать дату и время его установки.

Специалисты администрации Истры напоминают, что отнестись к этому вопросу нужно ответственно: система позволяет оперативно среагировать в случае повышенной загазованности помещения и предотвратить катастрофу.