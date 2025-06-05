Еще 295 выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по химии, истории и литературе. В этом году их сдавали более 11,7 тысячи выпускников из Помдосковья. Из них 295 получили 100 баллов.

Как рассказали в региональном Минобразования, для успешной сдачи экзамена необходимо было набрать не менее 36 баллов по химии и не менее 32 — по истории и литературе.

«Мы фиксируем как рост числа высокобалльников, так и снижение доли участников, не преодолевших минимальный порог. Особенно впечатляют результаты по химии — 149 человек из 3961 получили 100 баллов. Это в три раза больше, чем годом ранее. 24,4% участников набрали от 80 до 99 баллов, а доля не преодолевших минимальный порог снизилась до 14,6%», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Высокие результаты выпускников стали возможны благодаря эффективной работе педагогов и школ. Так, историю сдали четыре тысячи человек, из которых 10 набрали 100 баллов. Еще 670 человек получили от 80 до 99, а минимальный порог прошли 92% участников.

Литературу сдавали 2,7 тысячи человек, из них только 2,1% получили неудовлетворительный результат. Стобалльниками стали 136 выпускников.

В министерстве напомнили, что в течение двух дней после официального объявления результатов можно подать апелляцию и пересдать экзамен.

Резервные дни ЕГЭ по этим предметам назначили на 16 и 18 июня.