Еще 29 компаний Подмосковья получили субсидии на маркетплейсы | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 17:47 Еще 29 компаний Подмосковья получили субсидии на маркетплейсы Unsplash

Читать 360 в

Предприниматели Подмосковья могут получить субсидии при выходе на маркетплейсы — средства позволят возместить расходы, связанные с развитием бизнеса. Такой возможностью с начала года воспользовались 29 человек.

«Подать заявку на получение субсидий при выходе на маркетплейсы субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые могут в течение года. На данный момент определены первые получатели такой поддержки, ими стали 29 предпринимателей, два из которых работают в статусе самозанятых», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Реклама

Общий размер поддержки составил свыше 7,3 миллиона рублей. Эти средства помогут предпринимателям возместить затраты на оплату комиссии, доставки или продвижение товаров.

Подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».