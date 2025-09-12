Еще 29 км дорог отремонтировали в Чехове по нацпроекту

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали около 29 километров дорог в Чехове по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году. Это повысило комфорт для 147 тысяч жителей округа.

Как рассказали в областном Минтрансе, самым протяженным участком программы стала дорога от села Новоселки до поселка Крюково, где обновили семь километров полотна. Там расположены промышленные зоны и логистические комплексы.

«Дорожники выполнили программу ремонта региональных дорог в Чехове — в рамках нацпроекта обновили покрытие на 11 участках, на шести из них уже нанесли разметку. При этом отмечу, что на муниципальной сети ремонт завершается: из 22 участков дорог уже отремонтировали 19», — сказал глава министерства Марат Сибатулин.

Еще пять километров покрытия заменили между деревней Костомарово и Старым Симферопольским шоссе. Проезд также улучшился у поселка Мещерское со стороны Зыкеево и дорога от деревни Мальцы до одноименной остановки.

Ремонт прошел на участке Старого Симферопольского шоссе от деревни Манушкино до Чеховека, в деревнях Аксенчиково и Венюково, поселке Столбовая, а также в пределах города на улице Гагарина.