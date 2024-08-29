Еще 286 семей из аварийных домов Дмитрова переедут в новостройку в этом году

Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья построили в дмитровском микрорайоне ДЗФС. Подрядчик завершает отделочные работы и готовит здание к вводу в эксплуатацию.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья напомнили, что дом построили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Сейчас на площадке трудятся 168 рабочих. Они заканчивают чистовую отделку квартир: укладывают ламинат, кладут плитку и устанавливают сантехнику. Во дворе ведется устройство проездов и тротуаров.

В новостройку переедут 286 семей. Это более 680 человек, которые раньше жили в аварийных домах микрорайона ДЗФС, улиц Дубненская, Правобережная, Подлипичье, Кольцевая, 1-я и 2-я Заречная, Инженерная, Космонавтов и поселка Каналстрой.

Ввод дома планируется в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.

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