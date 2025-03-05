Еще 280 многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Подмосковье

Фото: Минимущества МО

Многодетные семьи в Подмосковье могут бесплатно получить земельный участок. Это право закреплено в областном законе, и с начала 2025 года данной возможностью воспользовались 280 семей с тремя и более детьми.

Участки предоставляются для строительства дома, ведения личного хозяйства или садоводства. Земля оформляется в общую собственность всех членов семьи. Больше всего участков в этом году выдали в Домодедове, Пушкино, Солнечногорске, Подольске, Электростали и Раменском.

«С начала действия закона на территории Московской области землей обеспечили 37,8 тысячи многодетных семей. В очереди по предоставлению земельных участков на сегодняшний день стоят 17,8 тысячи семей. В городских и муниципальных округах продолжается работа и по формированию земельных участков для их последующего предоставления, уже сформированы 3,5 тысячи участков, еще 2,6 тысячи на стадии формирования», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Если вместо участка семья хочет получить денежную выплату, можно подать заявление через региональный портал госуслуг. Выплату оформляет Министерство социального развития Московской области.

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