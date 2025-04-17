Еще 280 дворников и машинистов привлекли на работу в Подмосковье

В марте в сферу коммунального хозяйства Подмосковья пришло на работу 247 человек. Это дворники, машинисты, уборщики, водители и другие специалисты.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, работу по подбору кадров продолжат, чтобы сформировать команду квалифицированных специалистов, которые обеспечат комфорт для жителей.

По словам главы министерства, заместителя председателя правительства Подмосковья Владислава Мурашова, самыми востребованными профессиями стали дворники, сантехники и механизаторы.

«Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тысяч рублей», — сказал он.

Всего в марте на работу пришли 218 дворников, 25 машинистов, 19 уборщиков, 16 водителей и три электромонтера.

Всего с начала года в коммунальную сферу трудоустроились более тысяч человек.