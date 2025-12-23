Еще 28 тысяч заявок на субсидии на оплату ЖКУ подали онлайн в Подмосковье

В Подмосковье работает цифровой сервис по оформлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С начала года им в регионе воспользовались свыше 28 тысяч раз.

Сервис размещен в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги».

Для получения финансовой помощи необходимо иметь регистрацию в Подмосковье, а расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг должны превышать 22% от общего дохода семьи.

Сумма субсидии зависит от размера стандартов стоимости ЖКУ, а также стандартов нормативной площади жилья.

Услуга бесплатная. В течение 10 рабочих дней после отправки заявления в личный кабинет пользователя поступает ответ.