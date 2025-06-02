Еще 28 тысяч онлайн-заявок на прикрепление к поликлинике подали в Подмосковье
Жители Подмосковья подали свыше тысячи заявок на прикрепление к поликлинике онлайн за неделю. Сделать это можно через «Госуслуги» и мобильное приложение «Добродел».
За неделю онлайн-услугой воспользовались более тысячи человек, а всего с начала года — более 28 тысяч, рассказали в Мингсоуправления Подмосковья.
Прикрепиться к поликлинике можно через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье» — «Медицинская помощь», а также через «Добродел».
Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить цифровую форму, выбрать нужную поликлинику и ввести данные полиса ОМС.
Услугу предоставляют в течение одного рабочего дня.
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