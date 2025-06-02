Еще 28 тысяч онлайн-заявок на прикрепление к поликлинике подали в Подмосковье

Жители Подмосковья подали свыше тысячи заявок на прикрепление к поликлинике онлайн за неделю. Сделать это можно через «Госуслуги» и мобильное приложение «Добродел».

За неделю онлайн-услугой воспользовались более тысячи человек, а всего с начала года — более 28 тысяч, рассказали в Мингсоуправления Подмосковья.

Прикрепиться к поликлинике можно через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье» — «Медицинская помощь», а также через «Добродел».

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить цифровую форму, выбрать нужную поликлинику и ввести данные полиса ОМС.

Услугу предоставляют в течение одного рабочего дня.