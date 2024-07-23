Еще 28 тендеров на ремонт и строительство объявили в Подмосковье за неделю

Еще 28 госзакупок опубликовали на портале ЕАСУЗ в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для капремонта школ, строительства котельных и других работ.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, школы капитально отремонтируют в Клину, Можайске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Щелкове, Подольске и Серпухове.

В Балашихе, Щелкове, Шаховской, Реутове и Истре запланировали строительство и реконструкцию котельных, а в Лосино-Петровском отремонтируют сети водоснабжения. Кроме того, в Одинцове приведут в порядок автодорогу.

Узнать подробнее обо всех госзакупках региона можно по ссылке.

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